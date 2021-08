Publicado 23/08/2021 08:50

Volta Redonda - A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) realizará na quinta-feira, dia 26, um workshop para os jovens que estão em busca do primeiro emprego. O evento acontecerá no Espaço CDL, na Rua Simão da Cunha Gago, no bairro Aterrado, às 14h.

Instagram @cdlvoltaredonda e no site da CDL-VR: covid-19. Para participar, basta acessar o link disponível noe no site da CDL-VR: cdlvr.org.br . As vagas são limitadas e a entidade reforça que serão mantidas as medidas preventivas contra a

De acordo com a CDL, o evento será bem dinâmico, com dicas que vão desde a elaboração do currículo, preparação para entrevistas ate à postura na hora de participar de uma seleção.

“Tanto a Diretoria Executiva quanto a Jovem da CDL-VR se preocupam em promover ações que incentivem a geração de empregos. Este evento vem somar a outros projetos que temos como a nossa Central de Empregos, que conecta candidatos a empresas. Esperamos que os jovens participem do workshop que terá excelentes profissionais para ajudar nesse primeiro passo para ingressar no mercado”, afirmou o presidente da CDL Jovem, Leandro Noel.