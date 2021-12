O meia Filipe Ribeiro e o atacante Renato Matos já estão participando da pré-temporada do Voltaço - Divulgação/ VRFC

Publicado 30/12/2021 15:31

Volta Redonda - O Voltaço anunciou nesta semana a contratação do meia Filipe Ribeiro, de 26 anos, e o atacante Renato Matos, de 25 anos. Os contratos são válidos até o final do Campeonato Carioca de 2022.

Os dois atletas já estão participando da pré-temporada do Volta Redonda Futebol clube (VRFC).

Filipe Ribeiro foi revelado pelo Osasco Audax-SP e já defendeu o Sergipe-SE, Sporting e Leixões, ambos de Portugal, e a Desportiva Ferroviária-ES.

“Muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa do Volta Redonda. 2022 será um ano importante, tanto para o clube como para a minha carreira também, e por isso estou empenhado em dar o meu melhor para ajudar o Voltaço a conquistar os seus objetivos, aproveitando esta oportunidade que o clube me deu ao abrir as portar para mostrar meu trabalho”, falou.

Renato Matos passou pelas categorias de base do Fluminense e se profissionalizou no São João da Barra-RJ. Depois, seguiu para o America-RJ, onde atuou por duas temporadas, até se transferir para o futebol Português, onde defendeu o União Madeira e Bragança. Nos últimos três anos, o novo atacante tricolor estava no futebol lituano, atuando pelo Zalgiris Kaunas e Banga Garzdai.

“Muito feliz com a oportunidade que o Volta Redonda está me dando e podem ter certeza que darei o meu máximo em campo para corresponder esta confiança, ajudando os meus companheiros, para que, juntos, possamos fazer um grande Estadual, mantendo o Volta Redonda entre os primeiros colocados e brigando pelo título”, disse.

O gerente de futebol do Voltaço Zada falou sobre o reforço no sistema ofensivo da equipe.

“São dois jogadores que, apesar da idade, chegam com muita experiência, inclusive internacional. Já estão participando da nossa pré-temporada, conseguimos observá-los mais de perto e temos certeza que chegam para agregar muito ao nosso elenco”, comentou.