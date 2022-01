Voltaço jogará com a vantagem do empate - Divulgação

Voltaço jogará com a vantagem do empateDivulgação

Publicado 17/01/2022 19:22

Volta Redonda - Em sorteio realizado nesta segunda-feira, dia 17, o Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) conheceu o seu primeiro adversário na Copa do Brasil 2022. O Voltaço irá jogar contra o Tuntum-MA na primeira fase da competição. A data do jogo ainda não foi definida.

O mando de campo será da equipe maranhense e o Esquadrão de Aço terá a vantagem do empate, já que está melhor colocado no ranking da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O técnico Neto Colucci comentou sobre a importância da competição no calendário tricolor.

“Mais uma vez o Volta Redonda figurando na Copa do Brasil, um campeonato muito forte, o mais democrático do futebol brasileiro, e de muita importância, tanto financeiramente como esportivamente falando. Teremos um adversário que temos poucas informações até o momento, vamos procurar conhecê-lo melhor e daremos a mesma importância que se tivéssemos enfrentando qualquer outro clube, sempre com muito respeito, procurando saber a história, como se comporta dentro de casa e quais são os modelos de jogo”, disse.