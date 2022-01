Os dois jogadores já estão regularizados - Divulgação/VRFC

Publicado 28/01/2022 19:26 | Atualizado 28/01/2022 19:27

Volta Redonda - Nesta sexta-feira, dia 28, O Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) anunciou mais duas contratações para reforçar a equipe para a temporada 2022.

O zagueiro Grasson, de 27 anos, retorna ao Voltaço depois de disputar o Campeonato Brasileiro da Série C de 2021. E o volante Gabriel Pierini, de 21 anos, chega por empréstimo até o final do ano junto ao Cuiabá-MT.

Os jogadores foram integrados ao elenco e seguem treinando. Segundo a diretoria do VRFC, os atletas já estão regularizados e à disposição do técnico Neto Colucci.

De volta ao Esquadrão de Aço, Grasson falou sobre a expectativa para o Campeonato Carioca.

“Muito feliz pelo retorno ao Volta Redonda. Só agradecer a confiança da diretoria, Comissão Técnica e do Neto. A expectativa é de fazer um bom campeonato, com os pés no chão. Sabemos que o Carioca não é brincadeira, mas o grupo é muito unido, todo mundo se ajudando, trabalhando forte e tenho certeza que iremos fazer um excelente campeonato”, disse.

O volante Gabriel Pierini também comentou sobre a oportunidade de jogar no Voltaço.

“Muito feliz em ter a oportunidade de vestir a camisa de um time tradicional do Rio de Janeiro. Vou trabalhar muito forte e espero poder ajudar a equipe a conquistar coisas grandes este ano”, declarou.