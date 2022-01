A rede municipal de VR conta com aproximadamente 36 mil alunos - Divulfação

Publicado 31/01/2022 17:30

Volta Redonda - A volta às aulas na Rede Municipal de Volta Redonda está marcada para esta quinta-feira, dia 03. O retorno será totalmente presencial. Todos os anos finais (6º ao 9º), EJA, Ensino Médio e Creche (berçário, maternal I, maternal II e III) voltarão neste dia.

Já o início das aulas para os anos iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental ocorrerá de forma escalonada: no dia 07/02: 4° e 5° anos; dia 09/02: 2° e 3° anos e 2° período da Educação Infantil (pré-escolar) e dia 10/02: 1° ano e 1° período da Educação Infantil (pré-escolar). O retorno das atividades das escolas especializadas ainda não foi divulgado.

Entre os protocolos de prevenção à covid-19 estão: o uso correto da máscara, limpeza das mãos com frequência, com uso de água e sabão ou álcool em gel, conforme informou a Secretaria Municipal de Educação (SME). A rede municipal conta com cerca de 36 mil alunos.

A SME recomenda ao estudante que caso se sinta indisposto, não vá à aula e procure atendimento médico. O comprovante de vacina contra covid-19 não será exigido para o aluno frequentar as aulas.

Uma reunião presencial com os diretores gerais da Rede Municipal de Ensino e escolas conveniadas será realizada nesta terça-feira, dia 1º. O objetivo do encontro será apresentar as diretrizes gerais em relação às ações administrativas e pedagógicas a serem praticadas durante o ano letivo.