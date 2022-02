Vereador cumpriu agenda no Palácio Guanabara, com o secretário estadual de transporte, André Luiz Nahass - Divulgação

Publicado 01/02/2022 16:30 | Atualizado 01/02/2022 16:34

A situação de duas rodovias que cortam a cidade de Volta Redonda foi tratada em uma reunião entre o vereador Rodrigo Furtado e o secretário estadual de transporte, André Luiz Nahass. O encontro aconteceu nesta terça-feira, dia 1º, no Palácio Guanabara, sede do governo estadual.

Na pauta, a estrada Volta Redonda-Getulândia e também a Rodovia do Contorno. De acordo com o parlamentar a reunião foi produtiva. Rodrigo disse que retorna para Volta Redonda com boas notícias.

“O secretário, assim que recebeu nosso ofício, se comprometeu a investir na estrada de Angra, Volta Redonda–Getulândia, que está totalmente deteriorada. Sabemos que o trajeto serve para escoar mercadorias para o comércio além de garantir acesso ao Hospital Regional. Também é por lá que nossos munícipes passam para chegar ao litoral. Passou da hora de melhorar o lugar”, disse.

Também segundo Rodrigo Furtado, o secretário Nahass também irá verificar sobre a situação da Rodovia do Contorno.

“Não é só o município que tem obrigações com a Rodovia do Contorno, o Estado tem responsabilidades também. Por isso deixei com o secretário outro ofício tratando dessa questão. Precisamos garantir sinalização, acostamento, redutores de velocidade e todos os mecanismos existentes e necessários para garantir a segurança do usuário, incluindo as entradas e saídas dos bairros Mariana, Santo Agostinho e até mesmo na Caieiras. Como disse em outras oportunidades, não podemos tolerar mais acidentes e mortes pela falta de um ente federado que cuide da Rodovia. Precisamos agir”, falou o vereador.

André Luiz Nahass ainda declarou durante a reunião que, se for necessário, vai levar o caso até o ministro dos Transportes e Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, "esse é um caso de extrema gravidade. Precisamos buscar uma solução o quanto antes”, falou Nahass.