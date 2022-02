Medida acontece em decorrência do número de mortes nesta faixa etária neste ano em VR, segundo a SMS - Cris Oliveira

Volta Redonda - A partir desta sexta-feira, dia 4, Volta Redonda inicia a aplicação de mais uma dose de reforço contra a covid-19 em idosos. Será a quarta dose para pessoas acima de 70 anos, inclusive as institucionalizadas ou acamadas, que tenham recebido a 3ª dose há pelo menos quatro meses.

A vacinação estará disponível em todas as 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs), das 9h às 16h. Os imunossuprimidos, acima de 18 anos, continuarão sendo vacinados com o reforço da 4ª dose, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Equipes volantes da SMS irão até os idosos institucionalizados em ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos) para aplicar a dose adicional. No caso, de idosos acamados acima de 70 anos, as famílias precisam agendar a vacinação em domicílio, por mensagem de texto através do WhatsApp: (24) 3339-9130.

Segundo o coordenador da Vigilância em Saúde do município, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos Vasconcellos, até o momento, as mortes em decorrência da covid-19 neste ano aconteceram, com uma única exceção, em pessoas acima dos 60 anos, sendo que algumas não estavam com o esquema vacinal completo.

“Os idosos em geral têm o processo imunológico comprometido, o que reduz a imunidade natural devido à idade avançada. A produção das células de defesa é inferior no comparativo com um organismo mais jovem. Outro fator muito significativo são as doenças crônicas, comorbidades. Quando a Covid-19 infecta um idoso, com alguma comorbidade, o vírus já encontra um organismo debilitado. Por isso, a probabilidade de um idoso ter uma complicação no decorrer da contaminação pela Covid-19 é muito maior”, disse.