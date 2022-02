Gol do Volta Redonda foi marcado por MV - Divulgação

Gol do Volta Redonda foi marcado por MVDivulgação

Publicado 03/02/2022 09:57 | Atualizado 03/02/2022 10:01

Volta Redonda - Na tarde desta quarta-feira, dia 2, o Voltaço empatou em 1 a 1 com o Bangu, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo foi realizado no estádio Moça Bonita.

O gol do Esquadrão de Aço foi marcado por MV no segundo tempo da partida, aos dez minutos de jogo. O Bangu chegou ao empate durante os acréscimos, aos 52 minutos, com Lucas Oliveira.

A partida foi a primeira de uma sequência de dois jogos que o Volta Redonda fará fora de casa nesta semana. Na próxima rodada, o Voltaço visita o Boavista, no sábado, dia 05, às 16h, no estádio Elcyr Resende.