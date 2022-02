Via interditada por conta de alagamento em VR - Divulgação

Publicado 02/02/2022 11:13

Volta Redonda - A via que passa embaixo da Ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Aterrado e Niterói, em Volta Redonda foi interditada. O trecho ficou tomado pela água do Rio Paraíba do Sul, que transbordou devido à chuva que atingiu a região nas últimas horas.

A interdição aconteceu na madrugada desta quarta-feira, dia 2. Segundo a Guarda Municipal (GMVR), não há previsão para que a via seja liberada.

O tráfego de veículos também foi interrompido em outras ruas de acesso no entorno da Ponte para evitar que aconteça algum acidente, informou a GMVR.