As 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) realizam a vacinação contra a covid - Divulgação/Cris Oliveira

As 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) realizam a vacinação contra a covidDivulgação/Cris Oliveira

Publicado 01/02/2022 17:08

Volta Redonda - No município de Volta Redonda a aplicação da terceira dose contra a covid-19 está disponível para todas as pessoas acima de 18 anos, que foram imunizadas com a segunda dose até 07/11/2021. A vacinação ocorre nas unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a dose de reforço é feita com a vacina que estiver disponível, sendo que estão sendo utilizadas Pfizer e da AstraZeneca.

Ainda de acordo com a SMS, pesquisas revelam a eficácia da dose de reforço, inclusive contra as variantes ômicron e delta. Um levantamento da situação epidemiológica da covid-19 na cidade mostra que dos 21 óbitos ocorridos por complicações da doença durante janeiro deste ano, a maior parte das vítimas estava acima de 60 anos e possuía alguma comorbidade e também não apresentava o esquema vacinal completo.

“Dentre estes óbitos, a maioria das vítimas tinha mais de 60 anos de idade com alguma comorbidade. Quanto ao estado vacinal, dentre os 21 óbitos, uma pessoa não era vacinada; três haviam recebido apenas uma dose de vacina; 11 eram vacinadas com duas doses; e seis pessoas eram vacinadas com três doses. O que seria o esperado para todos desta faixa etária. Ou seja: dos 21 óbitos registrados pelo município, em 2022, 14 estavam com o esquema vacinal incompleto, o que representa 66,6%”, disse o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos.