Acidente ocorreu no km 281 da BR-393 em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 12/02/2022 11:28

Volta Redonda - Um acidente no trecho urbano da BR-393 em Volta Redonda resultou na morte de um motociclista, de 58 anos. A colisão ocorreu na madrugada deste sábado, dia 12, no km 281, no trevo de acesso ao bairro São Luiz.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços.

O condutor do outro veículo envolvido no acidente não havia sito localizado até o momento desta publicação.