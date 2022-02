Publicado 12/02/2022 10:55

Volta Redonda - Alguns estudantes da turma de 2021 do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) compartilharam os resultados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos Pesquisas Educacionais (INEP) sobre as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Até o momento desta publicação, foram comunicadas ao Movimento, duas 960, uma 940, uma 900 e outras três que variam de 680 a 900.

“Embora de forma parcial, temos notícias, que pelo terceiro ano consecutivo alguns alunos do Pré-Vestibular Cidadão, conquistaram nota 960. O registro iniciou em 2018, quando Amanda Mattos, hoje estudante de direito (UFF), alçou 980”, disse vice-diretor educacional do MEP-VR, Davi Souza.

Uma das estudantes que tirou nota 940 comentou sobre o resultado na redação.

“Estou muito feliz, embora não tenha a expectativa de passar em uma universidade Federal, pois as minhas notas em outras matérias não foram as melhores. Mas, estou feliz com o meu desempenho na redação, e muito agradecida a todos professores do PVC e da equipe do MEP pelos ensinamentos e motivação. Com certeza, vou levar o MEP para minha vida no aprendizado como pessoa, quem sabe um dia eu volte para colaborar de alguma forma!”, comentou T.S.

“Compartilho a minha felicidade e gratidão aos professores da área de linguagem e humanas do PVC, tive a satisfação de ter os melhores professores desde o inicio do ano. Pela primeira vez fiz a prova do ENEM, não tenho palavras para agradecer os excelentes professores, eles foram imprescindíveis para o meu aprendizado. Com certeza fizeram a diferença na minha vida, desejo que continuem fazendo este trabalho que muda a vida das pessoas. Orgulho-me”, falou B.F ao agradecer a nota 960.

O professor de redação, Alexandre Batista da Silva, comentou sobre sua alegria com as notas alcançadas pelos alunos.

“Fico emocionado. As aulas funcionam e os estudantes desejosos alçam seus objetivos. Estou muito feliz”, afirmou.

A professora de Literatura, Elisa Andrade Costa também falou sobre a força e coragem dos estudantes.

“Impressionante, eles superaram todas as dificuldades que tivemos e mostraram capacidade de adaptação” relatou.

Segundo MEP-VR, neste sábado, dia 12, no período da tarde, acontecerá a primeira reunião geral com os voluntários da coordenação educacional do Movimento. O objetivo do encontro é definir as equipes de trabalhos e planejamento pedagógico das disciplinas.