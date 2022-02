Decisão ocorre depois da redução na procura e no índice de positividade dos exames - Daniel Veroneze

Publicado 18/02/2022 18:18 | Atualizado 18/02/2022 18:40

Volta Redonda - Nesta sexta-feira, dia 18, começa a, na Ilha São João, em Volta Redonda. Segundo a Vigilância em Saúde da cidade, a decisão foi tomada devido aos baixos índices de contaminação e uma redução na procura pela testagem na central e também nas unidades básicas de saúde.A partir de agora, pessoas com sintomas gripais devem procurar as unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs). Mas antes será necessário o agendamento no site da Prefeitura de Volta Redonda: https://www.voltaredonda.rj.gov.br/ ou diretamente no link: https://encurtador.com.br/pzHJO . As vagas serão disponibilizadas de acordo com a capacidade própria de cada unidade básica de saúde.