Implantação da Agência de Desenvolvimento Econômico – Resolve RJ ocorrerá no próximo mês de março em VR - Divulgação

Implantação da Agência de Desenvolvimento Econômico – Resolve RJ ocorrerá no próximo mês de março em VRDivulgação

Publicado 17/02/2022 08:06

Volta Redonda - O município de Volta Redonda sediou nesta quarta-feira, dia 16, o Encontro para o Desenvolvimento Regional. O evento foi promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais (SEDEERJ).

Durante o evento temas como vocações, oportunidades, investimentos foram tratados. Ainda uma agenda para o desenvolvimento da região do Médio Paraíba foi estabelecida.

No encontro, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah, falou sobre a implantação da Agência de Desenvolvimento Econômico – Resolve RJ na cidade, no próximo mês de março. Um convênio para operacionalização do processo foi assinado por ele e pelo prefeito de Antonio Francisco Neto.

A agência do Resolve RJ na cidade ficará em um local com 120 metros quadrados no shopping Park Sul. O objetivo será auxiliar pequenos empreendedores e grandes empresários a resolver questões concernentes aos seus negócios em um único espaço físico.

O local também vai acolher órgãos públicos que emitem licença para abertura de empresas como: o Inea (Instituto Estadual do Ambiente), Corpo de Bombeiros, Codim (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro), AgeRio (Agência Estadual de Fomento), Jucerja (Junta Comercial) e órgãos municipais.

Segundo o secretário Vinícius Farah, o desenvolvimento econômico de uma região muda a realidade de várias áreas, como a Saúde, Educação, Assistência e Segurança.

“Eventos como o este que realizamos hoje unem a cadeia produtiva, Poder Público, sociedade civil organizada e empresários, para gerar desenvolvimento regional”, disse Farah.

Participaram da mesa de abertura do Encontro para o Desenvolvimento Regional, o deputado federal, Antônio Furtado; o secretário e Estado de Turismo, Gustavo Tutuca; os prefeitos de Barra Mansa, Rodrigo Drable; de Pinheiral, Ednardo Barbosa; de Rio Claro, José Osmar; e de Quatis, Aluísio D’Elias; e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, Sérgio Sodré.

Também estavam presentes o diretor do Sebrae-RJ, Júlio César Rezende de Freitas; do diretor regional do Senac-RJ, Sérgio Ribeiro; do vice-presidente do Sicomércio, que representava a Fecomércio-RJ, Levy Moreira; do superintendente regional da Firjan Sul Fluminense, Henrique Nora; e Oswaldir Denadai, da ADL Líder Vale.

Uma Carta Compromisso foi assinada por todos eles, além de representantes dos municípios de Porto Real, Rio das Flores, Valença e Itatiaia, para aplicarem as ações voltadas para o crescimento e desenvolvimento da região definidas no Encontro para o Desenvolvimento Regional.

Ainda no evento aconteceu uma Rodada de Negócios do Compra RJ. Empresários e representantes de prefeituras do Médio Paraíba se reuniram para promover a divulgação de produtos e negociação entre fornecedores e compradores da região. A intenção foi movimentar a economia e o desenvolvimento local.