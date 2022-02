O jogo será às 19h, no estádio Raulino de Oliveira - Divulgação

O jogo será às 19h, no estádio Raulino de OliveiraDivulgação

Publicado 16/02/2022 09:36

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 16, o Voltaço recebe o Audax Rio em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O jogo no estádio Raulino de Oliveira acontecerá às 19h.

Para esta partida, o Esquadrão de Aço vai contar com a volta do atacante Pedrinho. O atleta cumpriu suspensão automática na rodada passada. Por outro lado, o meio-campo Marcos Júnior recebeu o terceiro amarelo e está suspenso.

O técnico do Volta Redonda, Neto Colucci, falou sobre a importância da equipe transformar as chances criadas em gol.

“Precisamos ganhar os jogos, porque não adianta estarmos jogando bem, fazer um grande primeiro tempo igual fizemos diante do Madureira, e não termos competência para fazer os gols e ganhar os jogos, porque aí você acaba tomando um gol e qualquer estratégia vai por água abaixo. O time que faz o gol tem uma vantagem, ainda mais em casa, onde precisamos propor o jogo, já que temos a obrigação de vencer. Enfim, eu, toda a Comissão Técnica, os jogadores, estamos trabalhando forte diariamente para mudar esta fase e vamos entrar focados, concentrados e com muita vontade para buscar esta importante vitória diante do Audax”, disse.