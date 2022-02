Bairro Niterói é o quarto centro comercial de Volta Redonda a receber o projeto ‘Deputado na Sua Cidade’ - Divulgação

Bairro Niterói é o quarto centro comercial de Volta Redonda a receber o projeto ‘Deputado na Sua Cidade’Divulgação

Publicado 15/02/2022 16:22

Volta Redonda - Mais uma edição do projeto “Deputado na Sua Cidade” foi realizada nesta segunda-feira, dia 14, no bairro Niterói, em Volta Redonda. A iniciativa do deputado estadual, Jari de Oliveira (PSB) já aconteceu em outros três centros comerciais do município.

O projeto foi lançado no final de 2021. O primeiro bairro contemplado foi a Vila Santa Cecília, e depois Retiro e Aterrado. O objetivo é ouvir as sugestões e solicitações da população.

“Quando assumi a cadeira na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) firmei o compromisso de manter a atenção a Volta Redonda e aos municípios do Sul Fluminense”, disse Jari.

Ainda segundo o parlamentar, a conversa olho no olho com a população é que norteia as suas ações na Alerj. O “Deputado na Sua Cidade” já esteve em outros municípios da região, entre eles, Barra Mansa.