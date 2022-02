Encontro pedagógico do Mep de Volta Redonda - Divulgação

Encontro pedagógico do Mep de Volta Redonda

Publicado 13/02/2022 21:19

Volta Redonda - O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) realizou um encontro pedagógico onde foram definidos importantes caminhos para a retomada dos trabalhos do Pré-Vestibular Cidadão (PVC).

A reunião aconteceu, no sábado, dia 12, na sede do Movimento, anexa à Comunidade Eclesial Santo Antônio, no bairro Niterói. Participaram do encontro 22 pessoas, outras 10 justificaram ausência, alguns por conta da covid-19.

A abertura do encontro pedagógico foi feita pela professora Nirlene Tepedino Pirassol, pedagoga, coordenadora de ensino e conselheira do MEP.

“Saúdo a todos vocês, hoje é um momento importante para juntos, de forma presencial definirmos caminhos para trilharmos na construção de uma educação inclusiva e participativa. Em especial, acolhemos Renata, Carolina, Joan, Daniel, Yasmin e Luciana, que a partir de hoje passam a integrar nossa equipe. Sejam bem-vindos”, falou.

O vice-diretor de ensino do MEP, Davi Souza comentou como será o processo de inscrição através do portal, https://inscricaopvc.mepvr.com.br/processos-seletivos/processo-seletivo-2022-1/

“De forma bem dinâmica e envolvente definimos com o suporte da secretaria e coordenações de áreas do Pré, a ratificação do início das inscrições para o Pré- Vestibular Cidadão entre 14 a 19 de fevereiro, somente online. Os candidatos as 43 vagas, na sequência, de forma presencial devem confirmar as inscrições entre os dias 21 e 23 de fevereiro. A confirmação faz parte do processo de seleção, e acontece nos núcleos de ensino de Niterói e Retiro. Também definimos o início das aulas para o dia 7 de março, com a ‘semana de sensibilização’, momento muito especial de liga dos estudantes e professores com os diversos cenários sociopolíticos e socioculturais da cidade e de mundo”, explicou.

Durante a reunião também ficaram estabelecidos os horários das aulas para os dois Núcleos de ensino.

“Não foi diferente dos outros anos, ficamos agitados, pois de forma consensuada tivemos que construir arranjos para que não ficassem ‘janelas’, assim todos os professores foram contemplados no processo, inclusive os ausentes justificados”, esclareceu o Professor Paulo Ricardo Ramos, coordenador da equipe de exatas, que junto com a professora Saritha Montrezor, da área de ciências da natureza, e o professor Ciro Santos, responsável pela organização do Núcleo do Retiro montaram o quadro inicial para os horários.

O novo pároco da Paróquia de Santo Antônio, padre Juarez Carvalho Sampaio, junto com o seminarista, Rafael Andrade, marcaram uma presença rápida e fraterna no encontro.

“Para nossa surpresa e alegria, o padre Juarez, na sua generosa humanidade fez uma saudação fraterna para os educadores, e reforçou a importância da educação no processo de formação cidadã. Inclusive ele aceitou o convite para a estar na abertura do oficial do letivo, dia 7 de março, ocasião que abordará o tema Educação, na referência da Campanha da Fraternidade 2022 da CNBB”, falou Nirlene Tepedino.

Encontro pedagógico do Mep de Volta Redonda Divulgação

Para finalizar a reunião, a pedagoga Nirlene fez a leitura de um pequeno extrato do livro: ‘Pedagogia da Tolerância: Paulo Freire’.

“Sei que é muito difícil manter a esperança num país como este. Não só num país, mas num mundo como esse! É difícil, mas absolutamente fundamental que se tenha esperança”, finalizou.