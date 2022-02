Técnico do Voltaço, Neto Colucci - Divulgação

Publicado 13/02/2022 20:36

Volta Redonda - O Voltaço perdeu para o Madureira por 1 a 0 em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. A partida aconteceu na noite de sábado, dia 12, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O técnico Neto Colucci comentou a derrota. Segundo ele, o Voltaço teve mais chances de gol durante os 90 minutos, mas não conseguiu marcar, diferente do Madureira que aproveitou a chance que teve.

“Não temos que falar muito. Temos que continuar trabalhando e sermos competentes. Não adianta continuarmos criando as oportunidades e não termos competência para fazermos os gols. Isso acaba que uma hora a gente paga com o gol e foi o que aconteceu. E depois não adianta falar que não foi merecido, porque não existe merecimento no futebol. Existe competência em colocar a bola dentro da rede”, disse.

Na quarta-feira, dia 16, às 19h, O Volta Redonda vai enfrentar o Audax Rio, no estádio Raulino de Oliveira.

“Mais uma partida importante e difícil. Não tem jogo fácil e nem time frágil. Temos é que criar e fazermos os gols. Infelizmente estamos pagando pela nossa falta de competência em fazer os gols. Não digo que os atletas são incompetentes, pelo contrário, são dedicados, estão trabalhando, mas estamos criando e não estamos botando a bola para dentro do gol. Precisamos mudar isso aí”, declarou o técnico.