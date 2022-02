Vacinação infantil é ampliada para 12 unidades de saúde em VR - Cris Oliveira

Vacinação infantil é ampliada para 12 unidades de saúde em VRCris Oliveira

Publicado 14/02/2022 08:53 | Atualizado 14/02/2022 08:56

Volta Redonda - A partir desta segunda-feira, dia 14, a vacinação infantil contra a covid-19 em Volta Redonda acontecerá em 12 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs). As doses pediátricas estarão disponíveis para crianças de 6 a 11 anos.

A imunização ocorrerá das 09h às 16h, nos seguintes postos: Padre Josimo, Conforto, Rústico, Jardim Paraíba, Água Limpa 2, Vila Rica/Tiradentes, Roma 1, Açude 1, Retiro 2, Vila Brasília, Vila Rica/Três Poços e Santo Agostinho.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as escolas municipais: João XXIII, no Retiro, e Prof.ª Mariana Bressan, no bairro Santa Cruz, continuarão realizando a vacinação pediátrica. Já a vacinação para crianças de 5 anos acontece, exclusivamente, nas unidades de saúde: Conforto, Retiro 2, Jardim Paraíba e São Luiz.

No ato da imunização, as crianças deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais. É preciso apresentar a caderneta de vacinas, o cartão do SUS ou CPF da criança.

No município de Volta Redonda, segundo relatório da SMS, 9.946 crianças na faixa etária de 5 a 11 anos já foram vacinadas contra a covid-19, no período de 17 de janeiro a 12 de fevereiro.

Cronograma de vacinação contra a covid-19 nesta segunda-feira, dia 14, em VR Divulgação

A imunização contra a covid-19 para o público adulto ocorre em todas as unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs), no horário entre 09h e 16h. Sendo que algumas unidades atendem com horário estendido: até as 18h, Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/ Tiradentes, Açude 1, Santo Agostinho e Santa Cruz; até as 21h: 249, São Geraldo, Vila Mury e Volta Grande.

1ª dose: para quem não se vacinou, acima de 12 anos;

2ª dose: para quem tomou a 1ª dose com mais de 21 dias, acima de 12 anos; 2ª dose da Janssen após 2 meses da dose única;

3ª dose: para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose até 22/11/2021;

4ª dose: idosos de 70 anos ou mais e imunossuprimidos, a partir de 18 anos, que tenham recebido a 3ª dose há pelo menos quatro meses.