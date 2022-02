Lelê, Pedrinho, duas vezes, e Caio Vitor marcaram os gols do Voltaço - Divulgação

Publicado 16/02/2022 22:48

Volta Redonda - O Voltaço goleou o Audax Rio por 4 a 0 na noite desta quarta-feira, dia 16, no Raulino de Oliveira. Os gols do Esquadrão de Aço foram marcados por Lelê, Pedrinho, duas vezes, e Caio Vitor.

O Volta Redonda fez o primeiro gol aos 43 minutos da primeira etapa do jogo quando Pedrinho cruzou na medida para Lelê cabecear forte para o fundo das redes.

No segundo tempo o Esquadrão de Aço dominou e logo aos dois minutos, Pedrinho bateu da entrada da área e marcou o segundo do Voltaço. Aos 11 minutos, MV acertou a trave. A bola voltou para o atacante que rolou para Caio Vitor que marcou terceiro do Voltaço.

Aos 21 minutos. Lelê recebeu em velocidade, driblou o goleiro e foi derrubado. Pênalti, que Pedrinho cobrou para marcar o seu segundo gol no jogo e o quarto do Voltaço.

No sábado, dia 19, às 18h, o Voltaço visita o Fluminense, no estádio Luso Brasileiro.