Carro estava no final da Rua da Imprensa no bairro Caieiras em VR - Semop

Publicado 17/02/2022 08:28

Volta Redonda - Um carro com registro de roubo foi recuperado em Volta Redonda na manhã desta quarta-feira, dia 16. A ação ocorreu no bairro Caieiras.

Os agentes da Unidade de Guarda Comunitária (UGC) foram abordados por um morador que relatou ter um veículo em um terreno no final da Rua da Imprensa. Segundo ele, o automóvel teria sido deixado no local na noite anterior.

Depois de realizar uma busca através do sistema Infoseg, do Ministério da Justiça, o inspetor Mendes, responsável pelo Setor III da UGC, constatou que havia o registro de roubo/furto feito no dia anterior, na 93ª Delegacia de Polícia.

Ainda segundo a UGC, o veículo que estava sem as placas e sem duas rodas foi encaminhado para a 93ª DP.