Sessão da Câmara Municipal de VR realizada na quinta-feira, dia 17 Reprodução/ Redes sociais

Volta Redonda - Na noite da última quinta-feira, dia 17, a Câmara Municipal de Volta Redonda colocou em votação as contas de 2017 e 2018 do ex-prefeito Samuca Silva.

Durante a sessão, os valores relacionados ao ano de 2017 foram aprovados por 12 votos a favor e 9 contra. Já o demonstrativo referente ao ano de 2018 foi reprovado com uma votação de 14 votos contra e 7 a favor.

Após o resultado, o ex-prefeito Samuca publicou um vídeo em suas redes sociais comentando o assunto. Em um trecho, ele diz que “utilizar a máquina para pressionar vereadores, representa um ato de covardia”.

“Mas o Neto teve conta reprovada 2015 e 2016 e a mesma câmara aprovou. Tive a conta aprovada em 2017 e reprovada em 2018. Reprovou. Trata-se ou não de perseguição política? De covardia do atual prefeito que influenciou vereadores. Sobre 2018, o tribunal não entendeu 25%. Realmente gastei 27% com educação, deixei a cidade com o quinto melhor Ideb do estado, fiz concurso, reformei e construí escolas”.

Ainda no vídeo, Samuca citou situações do cenário político de Volta Redonda.

“Neto disse que desconhecia os problemas da cidade em várias áreas. Ele mente. E sobre as contas dele reprovadas pela Câmara, ele acusou o ex-vereador Granato e outros de terem vendido o voto na Câmara por R$ 20 mil, para rejeitarem as contas dele e disse que eu paguei por isso com encargos da prefeitura. É ou não é um canalha inoperante? Ele me venceu nas eleições, é verdade, porque eu, em vez de estar pelos cantos da cidade fazendo fofoca e arregimentando cabos eleitorais, estava trabalhando para evitar que a pandemia levasse vidas e empregos. Me espanta que, após 14 meses de ‘novo governo’, a cidade está horrível, com buracos, sem luz, com mato onde e como nunca vi, e o tema das minhas contas seja colocado para mudar o foco da sua falta de gestão. Certamente vai responder na Justiça e provar o que fala. Simples assim”, disse o ex-prefeito.

Confira como ficou a votação na Câmara de VR:

Contas de 2017

Votaram pela aprovação: Lela, Edson Quinto, Fábio Buchecha, Francisco Novaes, Halison Vitorino, Jorginho Fuede, Betinho Albertassi, Luciano Mineirinho, Paulo Conrado, Renan Cury, Rodrigo Furtado e Walmir Vitor.

Votaram contra: Ednilson Vampirinho, Cacau da Padaria, Neném, Paulinho AP, Raone, Rodrigo Nós do Povo, Vair Duré, Temponi e Dinho.

Contas de 2018

Votaram pela aprovação: Edson Quinto, Fábio Buchecha, Francisco Novaes, Hálison Vitorino, Betinho Albertassi, Luciano Mineirinho e Rodrigo Furtado.

Votaram contra: Lela, Ednilson Vampirinho, Jorginho Fuede, Cacau da Padaria, Neném, Paulo Conrado, Paulinho AP, Raone, Renan Cury, Rodrigo Nós do Povo, Vair Duré, Temponi, Walmir Vitor e Dinho.