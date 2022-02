Roda atingiu três veículos no centro de VR - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 18/02/2022 18:48 | Atualizado 18/02/2022 19:05

Volta Redonda - No final da tarde desta sexta-feira, dia 18, a roda traseira de um caminhão se soltou e acertou três veículos, em Volta Redonda. O fato ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, no Centro da cidade, no momento em que o veículo seguia sentido Jardim Amália.

Populares relataram que a roda atingiu outro caminhão e em seguida acertou dois carros, que estavam estacionados. Segundo as primeiras informações, não houve feridos.

O trânsito no local ficou lento nos dois sentidos da pista e a Guarda Municipal (GMVR) foi acionada.