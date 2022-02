Fluminense e Volta Redonda jogam neste sábado, dia 19, no Luso Brasileiro - André Moreira/ VRFC

19/02/2022

O Voltaço visita o Fluminense neste sábado, dia 19, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O jogo será no estádio Luso Brasileiro, às 19h.

O Volta Redonda vem de uma vitória por 4 a 0 diante do Audax Rio. Segundo o técnico Neto Colucci, a equipe precisa manter a mesma atitude para buscar outro resultado positivo.

“O que mudou foi que a bola entrou. Estávamos criando nas outras partidas também, mas a bola não vinha entrando, a ansiedade estava aumentando e a equipe começava a errar. Mas esta vitória é mérito destes atletas. Nunca desisti deles, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre acreditei nos meus atletas e confiei no meu ataque, porque sabia do que eles eram capazes. Temos um grupo dedicado, que trabalha muito e que merecia muito esta vitória. Mas falei para eles que só estamos começamos. Precisamos manter o foco e seguir com os pés no chão. Não quero sempre goleada, mas quero vencer os jogos”, disse.

Neto Colucci também comentou sobre o bom momento do Tricolor Carioca.

“O Fluminense vem liderando a competição, está em um momento muito bom, com novas peças se encaixando, com o Abel dando uma estrutura de jogo muito boa, com três zagueiros, com muita mobilidade no meio, com os laterais atacante bastante, e sendo uma equipe muito perigosa. Precisamos estudar bastante, ir concentrados para o jogo e tentar fazer o nosso melhor e buscar estes três pontos fora de casa também, que são muito importantes”, falou.

O Esquadrão de Aço vai contar com o retorno do meio-campo, Marcos Júnior, que cumpriu suspensão automática na rodada passada. O desfalque será do zagueiro Dilsinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo.