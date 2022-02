Voltaço perde para o Tuntum-MA - Divulgação

Publicado 23/02/2022 22:15

O Volta Redonda FC perdeu por 4 a 2 para o Tuntum-MA na primeira fase da Copa do Brasil. Com a derrota, o Esquadrão de Aço está eliminado da competição.

Confira como foram os gols. Pedrinho e Lelê marcaram para o Voltaço.

O Tuntum abriu o placar aos dez minutos de jogo, com Andrezinho. Depois da parada técnica, os donos da casa voltaram a marcar com Maycon, aos 31 minutos, e em seguida com Andrezinho, aos 39. O Voltaço conseguiu diminuir a vantagem aos 45 minutos, com Pedrinho batendo pênalti.

Depois do intervalo, o Tuntum marcou o quarto gol, no primeiro minuto da segunda etapa, com Vagalume. O Volta Redonda reagiu e diminuiu o placar com Lelê, aos 22 minutos.

O Esquadrão de Aço agora volta a pensar no Campeonato Carioca. O próximo jogo será contra o Nova Iguaçu, domingo, dia 27, às 11h, no estádio Raulino de Oliveira.