Partida será nesta quarta-feira, dia 23Divulgação

Publicado 23/02/2022 06:46

O Volta Redonda FC estreia da Copa do Brasil nesta quarta-feira, dia 23, e enfrenta o Tuntum-MA. O jogo será no estádio Dr. Rafael Seabra, às 15h30.

O Voltaço, por estar melhor colocado no ranking nacional de clubes da CBF, irá jogar com a vantagem do empate para seguir na competição. Segundo o técnico Neto Colucci é importante fazer um jogo sem erros.

“Agora é esquecer o Campeonato Carioca, deixar para pensar a partir de quinta-feira e focar somente na Copa do Brasil, que é muito importante para o Volta Redonda, tanto esportivamente, quanto financeiramente falando. Precisamos encarar esta partida com muita concentração para não cometer erros na defesa e também para sermos competentes na hora de finalizar lá na frente, marcando os gols”, disse.

Neto Colucci também falou sobre o adversário desta quarta-feira, dia 23.

“O Tuntum é uma equipe nova, tem muita qualidade, andamos estudando bastante o treinador deles, para saber o estilo e as variações táticas do time. Respeitamos demais o adversário, que jogará em casa, conhece o campo, terá a torcida a seu favor, sabemos que será um jogo muito difícil, mas vamos entrar fortes para buscar esta classificação para a próxima fase”, comentou.

Retornam para esta partida, o zagueiro Dilsinho, que cumpriu suspensão automática diante do Fluminense, pelo Campeonato Carioca, e o lateral-esquerdo Luiz Paulo, que se recuperado de uma lesão na posterior da coxa direita.