Dados covid desta terça-feira, dia 22, em Volta Redonda - Reprodução

Publicado 22/02/2022 20:36

Volta Redonda - Nesta terça-feira, dia 22, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda confirmou mais duas mortes em decorrência da covid-19 na cidade.

Um óbito ocorreu no Hospital Santa Cecília, no dia 17/02/2022, e o outro no Hospital Regional Zilda Arns, referente ao dia 22/02/2022.

No município, a taxa de ocupação na rede pública em leitos clínicos é de 34% e de 15% nos leitos de UTI. Já na rede privada, o índice aponta ocupação de 21% de leitos clínicos e de 10% em leitos de UTI.