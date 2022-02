Tentativa de assalto em Volta Redonda termina com suspeito morto | Volta Redonda | O Dia

Caso foi registrado na 93ª em Volta Redonda - Divulgação

Caso foi registrado na 93ª em Volta RedondaDivulgação

Publicado 21/02/2022 08:36

Volta Redonda - Uma tentativa de assalto em Volta Redonda terminou com um suspeito morto e um policial militar baleado. O fato aconteceu na noite do último sábado, dia 19, na Rua Pará, no bairro Vila Mury.

O agente passava pelo local quando percebeu a ação dos suspeitos e interveio na situação. Uma troca de tiros teve início. Um dos indivíduos foi baleado e morreu, e o outro homem conseguiu fugir.

O policial, que estava à paisana, também foi atingido e permanece internado em um hospital particular da cidade. O registro da ocorrência foi feito na Delegacia de Polícia de Volta Redonda, a 93ª DP.