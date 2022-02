Volta Redonda é derrotado pelo Fluminense - Divulgação

Publicado 20/02/2022 08:33

O Voltaço perdeu por 3 a 0 para o Fluminense na noite deste sábado, dia 19, no estádio Luso Brasileiro. Os gols da partida válida pelo Campeonato Carioca foram marcados por Nonato, Manoel e Calegari marcaram os gols do jogo.

O Fluminense abriu o placar com Nonato, aos 43 da primeira etapa. Na volta do intervalo, os donos da casa ampliaram o placar com Manoel, aos três minutos, e Calegari, aos dez minutos.

Na quarta-feira, dia 23, o Volta Redonda FC estreia na Copa do Brasil diante do Tuntum-MA, às 15h30, no estádio Dr. Rafael Seabra. E pelo Carioca, o Voltaço enfrenta o Nova Iguaçu, no domingo, dia 27, às 11h, no estádio Raulino de Oliveira.