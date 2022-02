Publicado 20/02/2022 23:14

Volta Redonda - A aula inaugural do projeto Bombeiro Mirim em Volta Redonda acontece nesta segunda-feira, dia 21, na sede do 22º Grupamento de Bombeiros Militar. Cem crianças e adolescentes dos bairros Belo Horizonte e Três Poços serão beneficiados.

O curso, que oferece 50 vagas para cada bairro, terá início no dia 22. O objetivo do projeto é trabalhar na formarão de líderes, capacitar crianças e adolescentes de 7 a 16 anos para o enfrentamento de situações de emergência, e ainda provocar mudanças comportamentais nas seguintes áreas: ambiental, social e defesa civil.

Serão oferecidas aulas práticas e teóricas, palestras informativas, atividades recreativas, visitas programadas e reuniões com as famílias. Os temas prevenção e combate a incêndio, salvamento, defesa civil, civismo e cidadania, noções de saúde e higiene, drogas, doenças sexualmente transmissíveis, meio ambiente e educação para o trânsito serão abordados.

As atividades do projeto Bombeiro Mirim acontecerão nas terças e quintas-feiras. Para os alunos inscritos no Cras do Belo Horizonte (Rua Nestório, s/nº), o horário é das 9h às 11h, e para os inscritos no bairro Três Poços (Rua Érica Berbet, nº 5), das 14h às 16h.

A ação é promovida entre o 22º Grupamento de Bombeiros Militar e a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).