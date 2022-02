Reunião do MEP de Volta Redonda - Divulgação

Publicado 21/02/2022 09:00

Volta Redonda - O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) intitulou o ano de 2022 como o “Ano do diálogo com as instituições e solidariedade ativa ao povo que sofre”. A primeira reunião do ano da equipe executiva e do conselho do Movimento ocorreu de forma remota, na última quinta-feira, dia 17.

“O Movimento mesmo com recesso de janeiro, participou de questões importantes ligadas à vida da cidade e região. Diálogos com a presidência da Câmara Municipal, encontros com a Coordenadoria Municipal da Juventude de VR e Secretário da SMAC, reuniões com geólogos da UFRJ sobre a montanha de escória da CSN, com pedido de audiência com o MPF, e sinalizadores para o possível inédito encontro do MEP com o Secretário Municipal de Desenvolvimento. Os fatos têm dado bom tom aos trabalhos do MEP. Cumprimento, em especial, os jovens conselheiros pela disponibilidade e garra”, falou o direto executivo do Movimento, José Maria da Silva, o Zezinho.

Durante a reunião o vice-coordenador, Érique Barcellos, disse que essa abertura para o diálogo é muito importante, principalmente no ano em que o MEP-VR celebra seu jubileu de prata.

“Não tenho dúvida, tais movimentações são importantíssimas, em especial na marca dos 25 anos do MEP. O ano 2022 será o ano para reforçar o diálogo com grupos e instituições, também não perdermos de vista a solidariedade com povo que sobre”, ressaltou o professor de filosofia do Pré-Vestibular Cidadão.

O debate seguiu e os conselheiros Rafael Lima, Luiz Henrique Castro (ex- coordenador do MEP) e as professoras Abigail Ribeiro e Nirlene Tepedino, foram enfáticos na defesa da proposta dialogal.

O encontro também foi marcado pela dimensão solidária e preocupante com as dramáticas realidades das tragédias ambientais, causas e consequências, em especial a tragédia que aconteceu em Petrópolis.

“Tenho dito, tragédias como a de Petrópolis vão continuar acontecendo, e tendem a se repetir, exatamente pela falta de contenção dos interesses egoístas e capitais de pessoas e grupos. A natureza seguirá reagindo às agressões", comentou o biólogo Michel Bastos, e vice- coordenador da equipe ambiental do MEP.

Uma agenda do MEP já está prevista para os próximos dias. Entre 21 e 23 de fevereiro, a partir das 16h, ocorrerá nos núcleos de ensino do MEP, a confirmação das inscrições dos mais 100 candidatos - turma 2022 do Pré-Vestibular Cidadão (PVC).

Uma palestra para assistidos da SMAC, no CRAS do Retiro, será realizada no dia 23 de fevereiro, às 15h. Ainda a participação na audiência pública sobre a proposta de criação da usina de recuperação de resíduos sólidos urbanos (lixo) para geração de energia elétrica, no dia 23 de fevereiro, às 18h.

Nos dias 7 a 11 de março acontecerá a Semana de Sensibilização para os novos estudantes do MEP. Homenagens póstumas às mulheres que contribuíram na construção do MEP na marca dos seus 25 anos, divulgação dos nomes dia 8 de março.