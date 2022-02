Aula inaugural do projeto Bombeiro Mirim em Volta Redonda realizada na sede do 22º GBM - Divulgação

Publicado 22/02/2022 07:44

Volta Redonda - A aula inaugural do Projeto Bombeiro Mirim em Volta Redonda para crianças e jovens com idades entre 07 e 16 anos aconteceu nesta segunda-feira, dia 21, na sede do 22º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM).

As crianças e adolescentes inscritos nesta primeira fase do projeto serão acompanhados pelos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), dos bairros Três Poços e Belo Horizonte. A intenção do projeto é formar líderes no enfrentamento de situações de emergência, e provocar mudanças comportamentais nas áreas ambientais, sociais e de defesa civil.

Durante a aula inaugural, os bombeiros compartilharam com as crianças e adolescentes experiências vivenciadas após a chuva que atingiu Petrópolis, na região serrana do Estado do Rio de Janeiro.

“Eu e outros agentes da corporação estivemos em Petrópolis neste domingo, 20. A cidade está completamente destruída. Muita gente passando fome e sofrendo. Nós vamos conversar sobre essas tragédias que acontecem em diversos locais de nosso país para aprender, desde pequenos, que temos que ajudar as pessoas. Um coleguinha precisa ajudar o outro e nós todos devemos respeitar a natureza: não jogando papel na rua, não poluindo e desmatando. É muito importante que valorizemos esses heróis, que atuam na linha de frente nessas e em tantas outras situações”, disse o major Anderson.

Participaram da ação o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco; a diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Smac, Rosane Marques; do subcomandante dos Bombeiros de Volta Redonda, major Anderson Cardoso; além de agentes que atuaram em Petrópolis após a tragédia na última semana.