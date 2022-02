Volta Redonda viaja para a estreia na Copa do Brasil - André Moreira/VRFC

Publicado 21/02/2022 18:02

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 23, o Voltaço estreia na Copa do Brasil diante do Tuntum-MA. O jogo será no estádio Dr. Rafael Seabra, às 15h30. O elenco do Volta Redonda FC nesta segunda-feira, dia 21, seguiu viagem para o Maranhão. O voo no Rio de Janeiro com destino a Teresina-PI foi às 11h, com escala em São Paulo e chegada prevista para às 17h.

O time tem um treino previsto para manhã de terça-feira, dia 22, e, depois do almoço seguirá para Tuntum-MA. O capitão tricolor Tinga comentou sobre a importância da competição.

“Hora de mudar a chave e pensar somente na Copa do Brasil. Estamos bem focados, concentrados, com a expectativa muito boa de fazer um grande jogo e trazer esta classificação para Volta Redonda. Claro que com muito respeito com a equipe do Tuntum, que tem muito qualidade, mas sabemos da importância deste jogo para o clube e vamos buscar a vaga na próxima fase”, disse.

O volante ainda falou sobre a sua experiência na Copa do Brasil.

“A Copa do Brasil é um torneio muito bom de se jogar. Tive a oportunidade de conquistá-la pelo Palmeiras, atuei em alguns jogos e sei que é um momento muito especial. O que eu puder passar de experiência para o grupo, irei passar e tenho certeza que iremos juntos assimilar para fazermos grandes jogos e levar o Voltaço longe na competição”, falou.

O zagueiro Dilsinho retorna para a equipe após cumprir suspensão automática diante do Fluminense, pelo Campeonato Carioca. Outro que volta a ser relacionado é o lateral-esquerdo Luiz Paulo que se recuperou de uma lesão na posterior da coxa direita. O desfalque será o zagueiro Grasson, expulso na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2021, o atleta irá cumprir suspensão automática.