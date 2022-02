A vacinação contra a covid-19 ficará concentrada na UBSF do Conforto - Cris Oliveira

A vacinação contra a covid-19 ficará concentrada na UBSF do ConfortoCris Oliveira

Publicado 24/02/2022 12:18

Volta Redonda - A programação de vacinação e testagem para covid-19 durante o feriado de Carnaval foi divulgada nesta quinta-feira, dia 24, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda.

Entre os dias 26 de fevereiro, sábado, e 2 de março, quarta-feira, a imunização ficará concentrada na UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do Conforto, das 8h às 16h. Aplicação estará disponível para crianças, adultos e idosos.

No caso da vacinação infantil, as crianças de 5 a 11 anos deverão estar acompanhadas dos pais ou responsável legal. É preciso apresentar a caderneta de vacinas, cartão SUS ou CPF da criança. Já para imunização de adultos e idosos, os moradores deverão apresentar o cartão de vacinação Covid, CPF ou cartão SUS.



A testagem para covid-19 estará disponível na UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Paraíba, que funciona provisoriamente na antiga Policlínica da Mulher (Rua Luiz Alves Pereira, ao lado do Colégio Professora Delce Horta Delgado), no bairro Aterrado.

O atendimento será das 7h às 19h, com agendamento prévio através do link: https://encurtador.com.br/pzHJO . Segundo a SMS, a prioridade no acolhimento é para pacientes que apresentem sintomas gripais.

As outras unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) retornarão com os atendimentos na quinta-feira, dia 3. Os hospitais municipais São João Batista (HSJB), Dr. Munir Rafful (HMMR) e Nelson Gonçalves funcionarão normalmente durante o feriado prolongado de Carnaval, assim como a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho e o Serviço de Pronto Atendimento – CAIS Conforto.

Confira o cronograma de vacinação:

Infantil

1ª dose: crianças de 5 a 11 anos;

2ª dose: crianças vacinadas com a primeira dose da CoronaVac há 28 dias ou mais.

Adolescentes, adultos:

1ª dose: acima de 12 anos;

2ª dose: para quem tomou a 1ª dose com mais de 21 dias, acima de 12 anos; 2ª dose da Janssen após 2 meses da dose única;

3ª dose: para pessoas acima de 18 anos que receberam a 2ª dose até 30/11/2021 e adolescentes imunocomprometidos, de 12 a 17 anos, que tomaram a segunda dose há mais de 28 dias;

4ª dose: idosos de 70 anos ou mais e imunossuprimidos, a partir de 18 anos, que tenham recebido a 3ª dose há pelo menos quatro meses.