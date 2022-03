Decisões dos órgãos públicos vão agilizar o serviço em Volta Redonda - Divulgação

Decisões dos órgãos públicos vão agilizar o serviço em Volta RedondaDivulgação

Publicado 31/03/2022 10:54

Volta Redonda - Nesta semana foi realizada uma reunião entre as secretarias municipais de Ordem Pública (Semop) e de Meio Ambiente (SMMA), e a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Volta Redonda (COMPDEC) para acertar detalhes sobre a poda de árvores. O serviço acontece em diversos bairros da cidade, e desde meados deste mês, foram assumidos pela Semop.

Segundo o secretário da pasta, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o objetivo da reunião foi para agilizar e facilitar o trabalho das equipes que estão em campo.

“Vimos a necessidade de acertar algumas pendências que surgiram no decorrer do serviço diário, e este encontro serve para desfazer qualquer dúvida, para que possamos manter o trabalho ordeiro e o mais limpo possível”, falou.

O secretário de Meio Ambiente, Miguel Arcanjo Rosa, esclareceu que a demanda para o corte de árvores é muito grande.

“Na secretaria tinham mais de 400 pedidos de cortes de árvores atrasados e estamos fazendo de acordo com os laudos que apontam o estado crítico de cada uma”, explicou.

Para cortar uma árvore, é preciso obter o laudo técnico na SMMA, que é expedido sem demora pela equipe técnica. Mas, o corte exige conhecimento. Se a árvore estiver dentro de uma área particular, além do laudo, é necessário também contratar um profissional especializado.

No caso de haver fios energizados passando por entre os galhos, apenas a concessionária de energia elétrica poderá fazer a intervenção. Mas em algumas situações é preciso ter um laudo técnico da Defesa Civil, que vai dizer se a árvore oferece perigo imediato ou não, como falou o coordenador do orgão, Rubens Siqueira.

“Nosso laudo orienta se existe o risco ou o risco iminente, sendo que este último requer uma intervenção imediata. Mas sempre deixamos claro que a responsabilidade é do proprietário, em caso de área privada”, afirmou.

O cronograma de serviço obedece a um sorteio por bairros, e atende ao princípio da imparcialidade, e todas as localidades serão beneficiadas. O serviço segue a uma programação antecipada e, cinco dias antes, a equipe já tem informações do bairro que irá atuar e quais árvores serão podadas.

O trabalho é realizado durante quatro horas na parte da manhã e cinco horas no período da tarde, com a produção média de oito árvores, dependendo do estado crítico de cada uma, informou a Semop.

Os pedidos podem ser feitos à Central de Atendimento Única (CAU), pelo número 156; ou diretamente à Semop ou às Unidades de Guarda Comunitária (UGCs). Também estiveram presentes na reunião, além dos já mencionados, o subtenente Amauri (Semop) e Edson Carrá (SMMA).