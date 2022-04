Hospital do Retiro - Divulgação

Publicado 07/04/2022 11:01

Volta Redonda - Neste dia 7 de abril é celebrado o Dia Mundial da Saúde e segundo a prefeitura de Volta Redonda, investimentos e parcerias na área acontecem para proporcionar atendimentos mais eficientes e humanizados na rede pública municipal.

São ações como reformas, construções de novos espaços, aquisição de novos equipamentos, capacitação de equipes dentro de um trabalho iniciado com a atual gestão do prefeito Antonio Francisco Neto que assumiu a prefeitura em janeiro de 2021.

“Foi um desafio assumir a Saúde em plena pandemia, com muito trabalho a ser feito. Uma das prioridades foi conseguir avançar com a vacinação e conseguimos uma boa cobertura, salvando vidas. Também reestruturamos algumas áreas, reorganizamos processos, e o mais importante: conseguimos investir em melhorias em todos os níveis, seja com recursos próprios ou por meio de parcerias com os governos estadual e federal”, disse a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

O prefeito Antonio Francisco Neto, afirmou que ainda durante a virada de 2020 para 2021 começou os trabalhos para recuperar a saúde da cidade, que tinha cinco vagas disponíveis em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para tratamento de pacientes com covid-19.

De acordo com Neto, com o apoio necessário, conseguiu finalizar a obra no anexo do Hospital Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro), que agora conta com mais de 30 leitos de alta complexidade.

“Era uma obra que estava parada há quatro anos e conseguimos retomar, conquistando mais um importante investimento que será um legado para a população”, destacou o prefeito.

Ainda segundo o governo municipal, os investimentos em novos leitos e aquisição de novos equipamentos fizeram do Hospital do Retiro uma referência no tratamento contra a covid-19.

“É um legado que fica para a população de Volta Redonda. Uma estrutura com ventiladores mecânicos pulmonares, monitores de sinais vitais, entre outros equipamentos, tudo conseguido durante a pandemia e que está à disposição da rede de emergência e de urgência do município”, falou a secretária Conceição.

Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já foram entregues a reforma de 10 unidades básicas de Saúde e de Saúde da Família: UBSs dos bairros Caieiras, Jardim Paraíba e Rústico; e UBSFs dos bairros Água Limpa, Belmonte, Coqueiros, Siderlândia, Vila Americana, Vila Rica-Três Poços e Verde Vale. A construção da Farmácia de Fitoterápicos também foi terminada e em breve será entregue.

Atualmente, estão em andamento, a reforma e ampliação da UBSF do bairro Santa Cruz; a reforma do prédio 1 da Arena Esportiva do bairro Voldac para receber o Centro Especializado de Reabilitação (CER III); e a reforma da rede de energia elétrica da sede administrativa da SMS.

A prefeitura informou que além das obras já entregues e que estão em execução, mais investimentos na saúde estão previstos, seja com recursos próprios quanto por meio de parcerias. São reformas em duas policlínicas (Melhor Idade e da Mulher); no Centro de Imagem, no Cais Conforto. As melhorias consideram ainda a construção de uma nova UBSF Jardim Cidade do Aço.

Com recursos já liberados pelo Governo do Estado, o município de Volta Redonda também dará início em breve as melhorias em duas unidades de saúde: reforma e aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro), com investimento de R$ 18,9 milhões; e reforma e ampliação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h do bairro Santo Agostinho, com recursos da ordem de R$ 1,9 milhão.

A SMS também divulgou que já foi autorizado o investimento de R$ 3,4 milhões para a área laboratorial de análises clínicas e exames da cidade. Outros projetos estão em análise, como a obra de reforma e melhorias para o Hospital São João Batista (HSJB), e a construção da base descentralizada do Samu em Volta Redonda.

Ainda foi anunciada pelo Governo do Estado, a liberação de recursos (aproximadamente R$ 2 milhões) para a implantação da Central Regional de Regulação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) do Médio Paraíba, no bairro Vila Rica-Tiradentes. A unidade é administrada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba, que viabilizou o projeto e a vinda dos recursos.

“Em nome da população de Volta Redonda, agradeço a mais esses importantes investimentos que o governador Cláudio Castro e sua equipe têm realizado em nossa cidade. Conseguimos recuperar unidades, construir novos espaços de atendimento, reforçar a estrutura médica e vamos continuar avançando para a saúde voltar a ser referência”, declarou o prefeito Antonio Francisco Neto.