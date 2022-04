Flagrante aconteceu quando a moto transitava na contramão - Semop

Flagrante aconteceu quando a moto transitava na contramãoSemop

Publicado 06/04/2022 19:13

Volta Redonda - Um agente da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) flagrou uma motocicleta barulhenta que transitava na contramão de direção, na Vila Santa Cecília. A ação na manhã de terça-feira, dia 05.

O condutor do veículo ao ser abordado, disse que não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a placa do veículo foi feita de forma artesanal. A GMVR informou que a moto foi recolhida ao Depósito Público Municipal, de acordo com a determinação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“Os agentes da GMVR estão focados nas motocicletas que têm o escapamento adulterado, que tanto incomoda os cidadãos de Volta Redonda. A orientação é abordar todas que estiverem com o barulho acima do suportável, além das motos sem placa e condutor/passageiro sem capacete”, falou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.