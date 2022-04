Mais duas adolescentes passam por cirurgia através do Projeto Coluna Reta de Volta Redonda - Divulgação

Publicado 05/04/2022 15:23

Volta Redonda - A quarta rodada do projeto Coluna Reta da Prefeitura de Volta Redonda foi realizada no último sábado, dia 02. Duas adolescentes, de 17 anos, passaram pela cirurgia para correção da Escoliose Idiopática.

Ao todo, já foram feitas oito cirurgias. Todas realizadas no Hospital São João Batista (HSJB). O responsável pelo projeto é o ortopedista especialista em coluna, Juliano Coelho. O médico conta com uma equipe formada pelo neurocirurgião Júlio Meyer, pelo neurofisiologista Ricardo Ferreira, e também pelos cirurgiões auxiliares Douglas Rodrigues e Luiz Sérgio.

Uma das beneficiadas com o projeto foi a moradora do bairro São Geraldo, Thaísa Andrade Silva, de 17 anos. Ela já tinha um desvio na coluna desde pequena. Com o tempo, a situação se agravou e a família soube do projeto em um evento no ginásio do bairro.

A adolescente foi encaminhada para a Policlínica da Cidadania. Em julho do ano passado foi feita a primeira avaliação, e depois foi feito o raio x. Em fevereiro fizeram os exames, incluindo o risco cirúrgico. Depois da cirurgia, Thaísa já está caminhando e se recuperando. A previsão para receber alta é nesta quarta-feira, dia 06.

“Estou me sentindo muito bem. Antes eu tinha dor, agora não estou tendo mais dor. Vai mudar muita coisa, vou poder ficar mais reta, e não vou sentir a dor que eu estava sentindo”, falou Thaísa.