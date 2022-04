Equipes de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral participaram das provas de atletismo - Divulgação

Equipes de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral participaram das provas de atletismoDivulgação

Publicado 05/04/2022 14:10

Volta Redonda - O município de Volta Redonda foi sede da Seletiva Sul Fluminense para o Campeonato Estadual das Apaes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O evento aconteceu na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac.

Aproximadamente 52 alunos, sendo 26 da entidade de Volta Redonda, além de representantes de Barra Mansa e Pinheiral, disputaram provas de atletismo, na manhã de segunda-feira, dia 04. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) além da estrutura da arena disponibilizou equipamentos para realização das atividades.

As modalidades realizadas foram as seguintes: corrida de 50 e 100m e arremesso do peso para pessoas com Síndrome de Down, masculino e feminino; corrida de 100 e 200m, salto em distância, arremesso de peso e lançamento de dardo para deficientes intelectuais, masculino e feminino; corrida de 50m para deficientes físicos; e caminhada de 25m para deficientes físicos e intelectuais.

Equipes de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral participaram das provas de atletismo Divulgação

Segundo a secretária de Esporte e Lazer de VR, Rose Vilela, o objetivo da seletiva foi formar a equipe que vai representar o Sul Fluminense no Campeonato Estadual que vai acontecer em agosto.

“Os equipamentos da Smel estarão sempre à disposição da Apae-VR. Quero ver os alunos utilizando nossa infraestrutura para praticar esportes e também para o lazer. É muito importante que eles ultrapassem os muros da entidade e venham participar com a gente”, falou Rose.

Ainda de acordo com a secretária, “a prática de esportes para pessoas com deficiência, assim como para todos nós, melhora a condição cardiovascular, aprimora a força, a agilidade, a coordenação motora, o equilíbrio, dando mais autonomia. Além disso, proporciona a socialização entre pessoas com e sem deficiências, fazendo com que a sociedade veja o potencial dessas pessoas”, finalizou Rose.