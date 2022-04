Luminárias são instaladas em frente ao condomínio Jardim Mariana, na Rodovia do Contorno - Deip

Luminárias são instaladas em frente ao condomínio Jardim Mariana, na Rodovia do ContornoDeip

Publicado 04/04/2022 15:54

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 04, uma série de serviços de manutenção começou em Volta Redonda. As melhorias ocorrem em mais de 25 bairros.

Um dos serviços realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e do Deip (Departamento de Iluminação Pública) ocorreu na Rodovia do Contorno, com a instalação de 21 luminárias em frente ao condomínio Jardim Mariana.

Áreas centrais da cidade recebem capina e caiação de meio-fios, enquanto o Córrego Cafuá, no bairro Vila Rica, passa por uma limpeza. Ainda trechos da Via Sérgio Braga, Rodovia dos Metalúrgicos e das avenidas Nossa Senhora do Amparo, dos Trabalhadores, Capitão Benedito Lopes Bragança, Getúlio Vargas, Sávio Gama, Francisco Crisóstomos Tôrres e Amaral Peixoto recebem o serviço de tapa-buracos.

Ruas dos bairros Volta Grande, Vila Americana, Santo Agostinho, Belo Horizonte, Coqueiros e Vale Verde, passam por limpeza e retirada de entulhos. Com a roçada atendendo locais no Vale da Colina, Vila Rica, Sideropólis, Belmonte, Belvedere, Vila Brasília, Candelária, Jardim Europa, Santa Rita de Cássia, Vila Americana, Voldac, Volta Grande, Jardim Tiradentes, Três Poços, Nova Primavera, Jardim Normândia, Santo Agostinho, Santa Cruz, Barreira Cravo, Água Limpa, Morada da Colina, Belvedere, Aero Clube e São Luís.