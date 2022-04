VR é reconhecida como 'Cidade Resiliente' pela ONU - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 04/04/2022 11:00

Volta Redonda - A cidade de Volta Redonda foi reconhecida como cidade resiliente pela ONU (Organização das Nações Unidas). O certificado veio através da Defesa Civil do município pelas políticas e ações para redução de desastres de natureza hídrica, química, geológica e humana.

O reconhecimento está inserido na campanha mundial chamada “Construindo Cidades Resilientes 2030”, que visa alertar governos e população sobre a necessidade de preparar os municípios para contextos de desastres.

Alguns critérios foram levados em consideração para a cidade receber o título, entre eles: a existência de um Plano de Contingência com Ênfase no Sistema de Coordenação Integrada (SCOI), e o Plano de Ações Compartilhados (PAC) que já integram o Banco de Boas Práticas em Ações de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

As práticas selecionadas serão apresentadas no 'Manual para Governos Locais sobre Engajamento Comunitário em Redução do Risco de Desastres'. A publicação será pelo MCR2030 (sigla da campanha “Construindo Cidades Resilientes 2030”), que contribui para a redução do risco de desastres nas Américas e na região do Caribe.

Em Volta Redonda, a equipe da Defesa Civil é formada por um grupo de 20 pessoas, entre setores administrativos, operacionais e técnicos. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira, receber o título é gratificante.

“Este certificado mostra que o município está no caminho certo. É gratificante, pois o trabalho foi reconhecido, mas vamos seguir o colocando em prática. A Defesa Civil se baseia em quatro pilares: antecipação, prevenção, preparação e resposta. Ter essa capacidade de resposta imediata frente aos eventos de natureza hídrica, química, geológica e humana nos torna resiliente”, ressaltou coordenador do órgão.

Ainda de acordo com Rubens Siqueira, as ações de Defesa Civil vão desde o processo de orientação até a interdição, desocupação, demolição e remoção de pessoas em situação de risco para locais seguros, que são centros de acolhimento cadastrados na cidade.

“Em um primeiro momento, o objetivo é dar todo o suporte humanitário possível: vestimenta, alimentação, dormitório; e num segundo momento, a infraestrutura que você dá para recuperar as áreas degradadas ou neutralizá-las por completo”, esclareceu Rubens.

Atualmente, Volta Redonda investe na conscientização ambiental, através dos ciclos de palestras da Defesa Civil que possuem o objetivo de garantir a manutenção de atos seguros, como a importância de se manter distância de veículos que fazem o transporte de cargas perigosas, até os cuidados com crianças que não devem ficar próximas de chamas, materiais incandescentes ou medicamentos.

“Estamos buscando orientar sobre os riscos de construções irregulares, escavações e ocupações desordenadas, além de conscientizar sobre a importância da prática da reciclagem limpa. Que nada mais é do que a orientação sobre o despejo correto de materiais recicláveis, impedindo a obstrução de rios, leitos e afluentes que na época de chuva acaba sendo fator de risco”, falou o coordenador.

Como parte do trabalho de orientação, a Defesa Civil elaborou um calendário de palestras para atender os convites de empresas locais, clubes de serviços, associações de moradores e escolas. O cronograma começou no último dia 1°, e segue até o dia 31/03/2023, quando toda a estrutura da prefeitura fica em regime de alerta para emergências públicas devido ao período chuvoso.

As apresentações habilitam o público em geral sobre como proceder de forma segura, com atos seguros, evitando-se os riscos com a prevenção. O atendimento é aberto para todas as instituições públicas e privadas. O contato para agendamentos com a sede da Defesa Civil acontece pelo telefone: (24) 3339- 2065.