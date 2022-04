Segundo a Smac, ainda este ano, local será reformado para abrigar um Centro de Convivência e a Residência Inclusiva - Geraldo Gonçalves

Volta Redonda - Na tarde desta sexta-feira, dia 1º, foi anunciada a retomada das atividades do Grupo de Convivência da Melhor Idade do bairro Brasilândia, em Volta Redonda. Esse foi o 60º a voltar a funcionar depois de quase três anos.

A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda recuperou o salão, os banheiros e a cozinha da edificação onde funcionava o CRAS (Centro de Referência à Assistência Social) Augusto de Souza Telles para que a terceira idade do bairro pudesse voltar a se reunir no espaço.

A primeira reunião com a presença de 25 membros foi coordenada pelo casal Ercy Ribeiro Rosas e Antônio José Neto, do Grupo Alegria.

“Estávamos com muitas saudades dos nossos encontros. Este vai ser um recomeço para nós”, disse Ercy.

Ainda antes de se licenciar, o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, aproveitou o grupo reunido para divulgar que o antigo CRAS Brasilândia vai dar espaço para dois equipamentos de assistência social ainda neste ano.

“A construção será totalmente reformada para receber um Centro de Convivência, com os serviços de CRAS garantidos pela unidade do bairro Caieiras, e a Residência Inclusiva, que abriga Pessoas com Deficiência que perderam os vínculos familiares”, falou Munir.

“O Centro de Convivência vai contar com uma equipe do CRAS Caieiras para garantir os serviços e vai receber os cursos e oficinas. A Residência Inclusiva, que ficava no Eucaliptal, vai para o Brasilândia pela tranquilidade do bairro. Os moradores, no máximo dez pessoas, precisam de uma comunidade tranquila para que possam passear, ir à praça, sair de casa. E o imóvel do Eucaliptal vai abrigar uma unidade de CRAS”, esclareceu Munir.

Ele ainda destacou que o projeto vai garantir duas estruturas separadas, com entradas independentes. “O projeto já foi, inclusive, aprovado pelo Ministério Público Estadual”, disse.