Serviço de melhoria no asfaltamento das ruas e avenidas de VR segue nesta semanaDivulgação

Publicado 31/03/2022 23:38

Volta Redonda - Os serviços para a colocação do novo asfalto continuam na Via Sérgio Braga, no bairro Conforto, em Volta Redonda. A empresa responsável pela aplicação do asfaltamento, já colocou a massa asfáltica quente nos pontos fresados na semana passada, e já prepara agora o solo em um novo trecho, posterior à passarela da CSN.

“Começamos antes da passarela da CSN, no Conforto, e estamos chegando com o novo asfalto na Vila Santa Cecília. A previsão é que a aplicação nesse novo trecho seja feita entre esta sexta (1/4) e a próxima segunda-feira (4/4)”, falou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Gama.

Ainda segundo ela a Via Sérgio Braga é uma das mais prejudicadas pelas chuvas. Todo o trabalho de aplicação do asfalto quente, mais eficiente e duradouro, conta a parceria do Governo do Estado, que forneceu os equipamentos, e a fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

A colocação do novo asfalto seguirá pela Via Sérgio Braga até a Avenida Getúlio Vargas, atendendo sete bairros no total.

“Esse processo de reconstrução da cidade conta com o apoio fundamental do governador Cláudio Castro. Agradeço a ele pela parceria e pelos investimentos para que nossa cidade tem recebido. Vamos seguir trabalhando juntos por uma Volta Redonda cada vez melhor”, falou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Operação tapa-buraco

Enquanto a aplicação do novo asfalto continua, a SMI segue com a operação tapa-buraco pelos bairros. Nestas quarta e quinta, oito equipes atuaram em diversas localidades de 33 bairros: Vale Verde; Vila Santa Cecília; Retiro; Vila Brasília; Santo Agostinho; Vila Mury; Dom Bosco; São Luiz; Santa Cruz; Açude I; Coqueiros; Mariana Torres; Belo Horizonte; Conforto; Mirante do Bosque; Três Poços; Aterrado; Siderópolis; Jardim Europa; Eucaliptal; Ponte Alta; Sessenta; Jardim Amália; São Geraldo; Padre Josimo; Belmonte; Monte Castelo; Avenida Amaral Peixoto (Centro); Volta Grande II; Barreira Cravo; Água Limpa; Voldac e Candelária.