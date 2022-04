Vereador Edinilson Vampirinho visita Deputado Federal Gutemberg Reis - Divulgação

Vereador Edinilson Vampirinho visita Deputado Federal Gutemberg Reis Divulgação

Publicado 31/03/2022 23:20

Volta Redonda - Durante agenda em Brasília, o vereador de Volta Redonda, Edinilson Vampirinho visitou o Deputado Federal Gutemberg Reis - MDB/RJ e conseguiu através de emenda parlamentar R$ 650 mil para a cidade.

“Estou muito feliz em conseguir esse valor que vai ajudar muito nossa cidade” disse o vereador Edinilson Vampirinho.

Ele também destacou que R$ 250 mil serão usados para comprar equipamentos que servirão para colocar em prática o Projeto de Lei no 151/21, de sua autoria, onde altera a redação dos Artigos 2 e 3 e seu Parágrafo Único da Lei Municipal número 4.199 de 30 de novembro de 2005.

A intenção é garantir a entrega de medicamentos de uso contínuo, de forma gratuita, por serviços de motoboy ou outros meios de transporte, executado de forma direta por servidores municipais ou por serviço terceirizado, sendo aprovado o credenciamento de prestadores pessoa física.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através da Farmácia Municipal, irá realizar o cadastramento dos usuários enquadrados no Programa, com informações sobre endereços e remédios fornecidos. Com o objetivo de garantir a entrega ao beneficiário, disponibilizando endereço de e-mail e telefones de contato para atualização do cadastro.

Os usuários que terão direito são os seguintes: idosos, a partir de 60 anos de idade, pessoas com deficiência, provenientes de mandado judicial e doenças graves.

“O mesmo ainda não estava sendo colocado em prática no município por falta de verba para comprar os devidos equipamentos. Agora vai sair do papel”, comentou Vampirinho.

Ainda de acordo com o vereador, também foi protocolado ofício para que o Deputado envie para Volta Redonda uma emenda para o Transporte Cidadão e para a compra de muletas e cadeira de rodas.