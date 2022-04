Carla Duarte é a nova secretária municipal de Ação Comunitária de VR; Munir é pré-candidato a deputado estadual - Geraldo Gonçalves/Secom VR

Publicado 01/04/2022 17:58 | Atualizado 01/04/2022 17:59

Volta Redonda - Durante uma reunião na manhã desta sexta-feira, dia 1º, Munir Francisco anunciou sua saída da secretaria municipal de Ação Comunitária (SMAC). Ele divulgou que é pré-candidato a deputado estadual.

No encontro que aconteceu no Clube Comercial, no bairro Colina, Munir falou aos servidores da pasta que em seu lugar ficará Carla Passos Duarte, que até atuava como subsecretária e braço direito do ex-titular.

O prefeito Antônio Francisco Neto ressaltou o trabalho que a equipe da Smac tem realizado nestes primeiros 16 meses do mandato.

"Em 2016, quando saímos do governo, fiz uma pesquisa com as pessoas que eram atendidas na Smac, principalmente nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). Fiquei impressionado com o grau de satisfação da população. Em todas as pesquisas, o Estádio da Cidadania liderava em disparada, mas conseguiu perder para o trabalho realizado pela equipe da Smac. Parabéns a todos vocês", falou o prefeito.

Ainda segundo Neto, a população percebe o trabalho social da Prefeitura como uma porta de entrada para melhorar a qualidade de vida.

“Quando reassumimos o governo no ano passado, encontramos grande parte dos CRAS fechados. Só o Munir, com essa equipe maravilhosa, conseguiria estar com os equipamentos funcionando e com qualidade. Quando nós procuramos um substituto para o Munir, foi difícil, pois a Smac conta com muitas pessoas capazes de assumir o cargo. A Carla é competente e poderá dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito. A conheço há muitos anos e vamos fazer um grande trabalho juntos”, disse o prefeito.

Munir Francisco assumiu pela primeira vez a Secretaria de Ação Comunitária em 2005, com a intenção de ampliar o alcance dos projetos sociais que existiam na época, e ainda buscar ideias inovadoras para serem implantadas em uma cidade acostumada a estar na frente.

“Tenho privilégio de olhar para trás e perceber que, ao lado de tantos amigos e amigas, conseguimos construir uma política municipal de Assistência Social sólida, que se tornou referência para todo país. Tudo que fizemos foi para cuidar das pessoas, principalmente das que mais necessitam. Hoje me despeço da Smac transbordando gratidão a todas as pessoas que caminharam junto comigo em todos esses anos. Onde quer que eu esteja, estarei trabalhando para que os projetos sociais se fortaleçam e que consigamos cada dia mais fazer a diferença na vida de todos”, falou Munir, aplaudido de pé por cerca de 500 pessoas que estavam presentes na reunião.

A nova secretária de Ação Comunitária, Carla Passos Duarte, discursou emocionada e ressaltou que irá retribuir a confiança.

“Quero agradecer ao prefeito Neto, mais uma vez, por acreditar em mim, como fez lá em 2003, quando me colocou para administrar a Casa de Saúde Volta Redonda. Ao Munir, espero retribuir a confiança a mim depositada, como fez em 2009, quando me convidou para fazer parte da grandiosa equipe da família Smac. Quero colocar em prática tudo que aprendi com a equipe da Smac e também tudo aquilo que o Munir me ensinou gentilmente ao longo desses anos. Ter sido escolhida para assumir o lugar de uma pessoa única como o Munir é uma responsabilidade muito grande. Tenho certeza que vamos dar continuidade ao trabalho já feito. Vamos proporcionar aos moradores de Volta Redonda uma qualidade de vida cada vez melhor, com a garantia dos seus direitos e oferta de melhor serviço que podemos dar”, disse.

O município de Volta Redonda tem uma ampla rede de equipamentos públicos no setor Social, que ficou praticamente abandonada nos últimos anos e esta sendo recuperada. Hoje, essa rede é composta por 33 CRAS, cinco Centros de Convivência, diversas salas de Telecentros de para Inclusão Digital, Centro de Inclusão Produtiva, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), residências Inclusivas, Centro Pop, Abrigo Municipal Seu Nadim, Centro Dia para idosos, para pessoas com Alzheimer e para pessoas com deficiência.

No decorre desses anos, foram construídos projetos pioneiros em prol da primeira infância, erradicação do trabalho infantil, adolescentes, população em situação de rua e da Melhor Idade. Iniciativas que transformaram a vida de milhares de pessoas de Volta Redonda.