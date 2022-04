SMDH realiza capacitação de equipes em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 01/04/2022 16:02

Volta Redonda - Equipes do CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), da Casa Abrigo Deiva Ramphini Rebello e da Patrulha Maria da Penha, ligada à Guarda Municipal participaram de uma capacitação da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda.

O treinamento ocorreu nesta semana, na sede da SMDH, no bairro Nossa Senhora das Graças, e teve duração de seis horas. A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, falou sobre a importância do treinamento.

“A formação continuada estimula o aprimoramento das equipes, sendo uma oportunidade de investir na capacitação e valorização dos profissionais. Isto significa, na prática, maior cuidado no acolhimento e atendimento das mulheres do nosso município", pontuou.

A qualificação foi realizada pela pedagoga Adriana Mota, que é consultora de políticas para mulheres e mestranda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ela também foi secretária de Políticas para as Mulheres no estado do Rio de Janeiro, e contratada pelo município para habilitar as equipes dentro das diretrizes nacionais.

“O foco é melhorar o atendimento para a mulher em situação de violência, trabalhando com o tema de enfrentamento dessa violência doméstica. Esse trabalho em Volta Redonda começou na gestão anterior da secretária Glória Amorim, em 2016, com a formação das equipes que atuam no atendimento às mulheres no município, atendendo à solicitação do prefeito Antonio Francisco Neto, com a qualificação das equipes. Nós vamos fazer 10 encontros. Este é o quarto encontro no período entre novembro passado e março deste ano. Mais 6 encontros vão acontecer a partir de abril”, esclareceu Adriana.

Ainda de acordo com Adriana Mota, em março, quando a SMDH desenvolveu atividades pelo mês dedicado à defesa dos direitos das mulheres (com 17 Rodas de Conversa), foram realizados dois encontros de capacitação interna da própria equipe da secretaria.

Adriana comentou que foram feitos o mapeamento da rede de serviços e as ações e desdobramentos foram identificados a partir da Roda de Conversa de 8 de Março.

“Nós fizemos uma avaliação do mês de março para produzir um balanço de todas as atividades, sobre as formas de violência praticada contra as mulheres. Falamos sobre as legislações nacional e estadual, destacando a lei federal Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, além de outras leis estaduais. Avaliamos a lei estadual que cria o Observatório do Feminicídio, que será sancionada, e a lei que estabelece as diretrizes para as mulheres em situação de violência no estado já em vigor, a lei 9.235/2021”, detalhou.

As educadoras sociais da Casa Abrigo Deiva Ramphini, Rosângela Nascimento Pereira e Leila Viana, também falaram sobre a qualificação recebida.

“Muito útil, porque está nos preparando melhor e orientando sobre situações que podem ocorrer no dia a dia”, disse Leila.

A Casa Abrigo é um local sigiloso, de acolhimento da SMDH para proteção de mulheres e filhos menores em situação de violência, com atendimento social, psicológico, jurídico e pedagógico.

A secretária Glória Amorim vai sugerir ao prefeito Neto, a implementação em Volta Redonda do aplicativo virtual que possibilita à mulher vítima de violência, solicitar a medida protetiva, sem precisar comparecer presencialmente à delegacia de polícia, o serviço já funciona na capital do estado e oferece mais rapidez e menos constrangimento para a mulher se proteger.

“Se o prefeito aprovar, ele terá de assinar um termo de cooperação com a UFRJ, porque eles virão ao município para treinar as equipes de rede no uso do aplicativo. Será o primeiro município fora da capital a aderir ao projeto, que não tem custos para a prefeitura. Talvez ela precise disponibilizar o transporte dos técnicos da universidade até Volta Redonda para ensinar. O aplicativo da Lei Maria da Penha Virtual pode ser salvo no celular, sendo fácil e prático o uso”, explicou Adriana Mota, acrescentando que o aplicativo está aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado Rio.