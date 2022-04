Banco de Olhos de VR registra aumento de 50% no número de doadores de córneas neste primeiro trimestre do ano - Cris Oliveira

Publicado 04/04/2022 10:42

Volta Redonda - O Banco de Olhos de Volta Redonda, no Hospital São João Batista, registrou um aumento de aproximadamente 50% no número de doadores de córneas neste primeiro trimestre do ano de 2022.

Segundo a entidade, atualmente, neste período foram 22 doadores, contra 11 registrados nos três primeiros meses do ano passado. Entre os principais motivos para essa variação, estão: o avanço da vacinação e a redução de casos de covid-19 na cidade.

Um dos oftalmologistas responsáveis pelo Banco de Olhos, Gustavo Guerra, disse que a ausência de casos documentados de transmissão do coronavírus em tecidos de córneas possibilitou atualizar os critérios para as doações.

“O Ministério da Saúde realizou uma nova análise da situação, principalmente por conta do aumento no número de pacientes que esperam por um transplante, e pudemos atualizar os critérios. Com isso, as reuniões familiares tiveram resultados mais positivos, e as possibilidades de doação aumentaram”, esclareceu o médico.

O Banco de Olhos de Volta Redonda havia registrado uma redução no número de doadores devido aos critérios impostos desde o início da pandemia de covid-19. Na época, foi preciso desenvolver protocolos de prevenção para controlar o coronavírus.

A entidade já forneceu ao Programa Estadual de Transplante (PET) cerca de 1.820 córneas que foram transplantadas, desde a sua criação, em 2010. Para incentivar as famílias e aumentar o número de doadores, o Banco de Olhos de VR investe em sensibilização e treinamentos em hospitais e instituições parceiras.

Neste ano, a primeira capacitação ocorreu com toda a equipe multidisciplinar do Hospital Regional do Médio Paraíba Doutora Zilda Arns Neumann. O principal desafio da unidade para os próximos anos é desenvolver um trabalho para estimular familiares, hospitais e serviços de pronto atendimento, a informarem os óbitos assim que acontecerem.

“A meta para este ano é alcançar novas instituições, fazendo com que a quantidade de profissionais treinados para as notificações de óbitos cresça cada vez mais”, destacou a oftalmologista Gilmara Furtado, que também é responsável pela entidade.

As notificações de óbitos de possíveis doadores podem ser feitas ao Banco de Olhos de Volta Redonda através dos telefones: 08000-225742, (24) 33433935 e (24) 99974-6595.

A unidade está aberta para visitação, e a intenção é esclarecer a população sobre a importância da doação de córneas. Qualquer pessoa entre 10 e 80 anos pode ser um doador, basta manifestar em vida seu desejo aos familiares.