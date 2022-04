Ótica da Cidadania prevê aumento no número de pessoas atendidas neste ano - Fotos: Geraldo Gonçalves.

Publicado 02/04/2022 16:40 | Atualizado 02/04/2022 16:46

Volta Redonda - Ótica da Cidadania em Volta Redonda entregou 1,5 mil unidades em três meses. O coordenador da unidade, Milton Alves Faria, disse que os óculos são entregues, em média, 15 dias após o pedido.

No caso de lentes especiais (com grau maior ou bifocal, por exemplo) que demandam um tempo maior de produção, o tempo de entrega chega a 20 dias em média.

Segundo o coordenador, esse tipo de material especial é feito pela empresa vencedora da licitação, que tem sede no estado da Paraíba, e não pode ser guardado em estoque para evitar perda.

“Se você deixar a lente numa gaveta, você perde a lente. Aconteceu quando chegamos aqui: havia lente estocada e acabamos perdendo. Essas especiais vêm de longe. Uma lente para perto ou para longe, com grau pequeno, temos em estoque, porque são lentes que saem muito. Esse tipo de lente mais simples chega a ser feita de um dia para o outro e entregamos”, esclareceu Milton.

Quem estiver dentro dos critérios para receber os óculos gratuitos pode conseguir o benefício, basta levar a receita médica de um oftalmologista, comprovante de residência e cartão SUS.

No caso, dos aposentados, é preciso levar também o comprovante de renda. Já os estudantes da rede pública, além da documentação, é necessário ainda a declaração escolar.

“Os idosos têm procurado mais, e com a volta às aulas, também aumentou a procura dos estudantes. Esperamos que apareçam mais, porque a ótica está aqui para servir a esse público”, destacou Milton.

O estudante da rede pública de Volta Redonda, Samuel Siqueira Batista, de 8 anos, gosta de futebol e de ler a bíblia, e relatou que com a ajuda dos óculos pode desfrutar as belezas que a visão perfeita oferece. Ele foi até Ótica da Cidadania, no Estádio Raulino de Oliveira, para escolher o modelo dos novos óculos. Morador do bairro Água Limpa, ele é um dos beneficiados pelo serviço oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Volta Redonda aos alunos da rede de ensino municipal.

“Eu tenho dificuldade de ver letras pequenas, é difícil estudar. Na televisão, sem os óculos, só vejo as coisas grandes, as pequenas não. Eu também gosto de ler e quando estamos na igreja, sem os óculos, não dá pra levar a bíblia, porque as letras são pequenas”, falou Samuel que ficou feliz com a armação dos novos óculos, escolhida ao lado da tia Ana Lúcia Cardoso Brás.

“Ele tem miopia e não queria nem tirar os óculos, mas ficaram pequenos após um ano, e teve que renovar. Ele gostou muito dos óculos daqui”, contou Ana Lúcia.

O administrador do estádio e da Policlínica da Cidadania, Milton Alves Faria, comentou que são feitos uma média de 25 óculos por dia que são distribuídos gratuitamente.

“No ano passado, quando reassumimos, uma das máquinas estava parada, com defeito, e a outra funcionando de forma ruim. Fizemos a manutenção, trocamos as peças que precisavam ser trocadas, e começamos a trabalhar. Em 2021, fizemos 5 mil óculos. Neste ano, até este mês de março, já foram feitos mais de 1,5 mil e com certeza chegaremos a um pouco mais do que 5 mil unidades”, declarou o coordenador.

Além de estudantes de qualquer série da rede pública da cidade, os óculos gratuitos também beneficiam aposentados com mais de 60 anos e que recebam até dois salários mínimos. A moradora do bairro Limoeiro, aposentada Dirce Aparecida Bernardino dos Reis, 71 anos, falou que sempre que precisa faz seus óculos novos na Ótica da Cidadania.

“Sempre fiz meus óculos aqui, desde quando retornei para Volta Redonda, já que morei um tempo em outras cidades. Gosto muito do serviço, as meninas que atendem são muito educadas, e os óculos são de boa qualidade”, disse Dirce, que saiu da ótica com o novo modelo escolhido.