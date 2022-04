Lateral-direito, Wellington Silva - Divulgação

Publicado 04/04/2022 19:55

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) divulgou mais duas contratações para reforçar o elenco profissional. Nesta segunda-feira, dia 4, foi anunciada a contratação do lateral-direito Wellington Silva, de 34 anos, que disputou o Campeonato Carioca deste ano pelo Boavista.

O outro reforço tricolor foi confirmado no sábado, dia 02, e é o volante Danrley, de 21 anos, disputou o Campeonato Paulista deste ano pela Ponte Preta. Os atletas chegam com contratos até o final de 2022. Os dois jogadores já passaram por exames médicos e foram integrados a equipe que se prepara para a estreia na Série C.

Volante Danrley, de 21 anos Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, dia 04, o elenco se reapresentou, os atletas realizaram um treinamento físico na academia do clube. No período da tarde, o elenco foi para o CT.

As atividades marcam a última semana de preparação antes da estreia na Série C do Campeonato Brasileiro diante do Figueirense-SC. A partida será no sábado, dia 9, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.