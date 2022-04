Os dados do Hemonúcleo de VR mostram um crescimento de 37,5% em relação ao número de coletas em fevereiro passado - Divulgação

Os dados do Hemonúcleo de VR mostram um crescimento de 37,5% em relação ao número de coletas em fevereiro passadoDivulgação

Publicado 04/04/2022 19:32

Volta Redonda - Um levantamento do Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, que fica no Hospital São João Batista (HSJB), aponta que 462 bolsas de sangue foram coletadas no último mês de março.

Segundo o relatório, o número é o segundo maior dos últimos 15 meses, ficando atrás apenas para o registrado em dezembro de 2021, quando o Banco de Sangue coletou 497 bolsas. Os dados mostram um crescimento de 37,5% em relação ao número de coletas de fevereiro passado, que contabilizou 336 bolsas.

Segundo o coordenador técnico do Núcleo de Hemoterapia, o hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima, a expectativa agora é manter o número alto de doadores neste mês de abril, que tem dois feriados prolongados.

“É muito importante que as pessoas aptas a doar sangue compareçam ao Núcleo de Hemoterapia para fazer a coleta. Em abril, por conta da Semana Santa e do Dia de Tiradentes, que cai numa quinta-feira, o mês fica mais curto e há uma tendência de queda nas doações. Não podemos deixar isso acontecer”, falou Lula.

Ainda de acordo com o coordenador técnico do Núcleo de Hemoterapia, pela história, o número de transfusões aumenta em feriados prolongados, e que o Núcleo de Hemoterapia fornece hemocomponentes para quatro unidades de saúde em Volta Redonda, e para mais duas em cidades vizinhas.

O coordenador agradeceu pelo comparecimento recorde dos doadores voluntários em março e também fez um convite para os jovens fazerem a doação periódica de sangue.

“É importante lembrar que os menores de 16 e 17 anos também podem doar sangue, precisam apenas de uma autorização dos pais”, comentou Gonzaga Lula de Oliveira Lima.

Os homens podem doar com um intervalo de dois meses, e as mulheres precisam de um intervalo de três meses entre as doações. A captação de doadores é feita das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica e depois do procedimento, a equipe separa os hemocomponentes (hemácias, plasma e plaquetas).

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis); estar em boas condições de saúde (quem apresentar febre, gripe ou outras infecções não deve doar sangue); aguardar dois dias se foi imunizado contra a covid-19 com a vacina CoronaVac, e sete dias se foi vacinado contra a covid-19 com outro imunizante.